В Раде считают, что на Ермака могут завести 170 новых уголовных дел

Личный телефон главы офиса президента Украины Андрея Ермака может содержать информацию для возбуждения 170 новых уголовных дел. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, каждая переписка в телефоне Ермака может стать основанием для отдельного уголовного производства. Особый интерес, как отметил депутат, представляет содержание телефона в контексте коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.
«Телефон Ермака - это потенциально еще 170 новых уголовных дел», — написал Гончаренко.
Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире Андрея Ермака. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить Андрею Ермаку обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».
Издание «РБК-Украина» писало, что Ермаку не сообщили о подозрении после проведения у него обысков.
Ранее в Кремле оценили влияние коррупционного скандала на переговоры Киева с Вашингтоном.