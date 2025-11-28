На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде считают, что на Ермака могут завести 170 новых уголовных дел

Депутат Рады Гончаренко: телефон Ермака содержит компромат на 170 уголовных дел
true
true
true
close
РИА «Новости»

Личный телефон главы офиса президента Украины Андрея Ермака может содержать информацию для возбуждения 170 новых уголовных дел. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, каждая переписка в телефоне Ермака может стать основанием для отдельного уголовного производства. Особый интерес, как отметил депутат, представляет содержание телефона в контексте коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

«Телефон Ермака - это потенциально еще 170 новых уголовных дел», — написал Гончаренко.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире Андрея Ермака. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить Андрею Ермаку обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

Издание «РБК-Украина» писало, что Ермаку не сообщили о подозрении после проведения у него обысков.

Ранее в Кремле оценили влияние коррупционного скандала на переговоры Киева с Вашингтоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами