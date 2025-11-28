Политолог заявил, что смена главы офиса президента Украины не смягчит переговорные позиции

Отставкой главы офиса президента Андрея Ермака президент Украины Владимир Зеленский показывает, что готов на любые жертвы ради имиджа Украины в Европе. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил политолог Константин Калачев.

«Многие видят в этом руку американцев, говорят и пишут, что у НАБУ и ФБР прямая связь. Ранее, как известно, Зеленский назначил Ермака главой переговорной группы, в том числе не исключено, чтобы обезопасить своего соратника. В прошлое воскресенье именно он вел переговоры с Марко Рубио. Однако от обыска это не помогло. Отставкой Ермака Зеленский показывает, что готов на любые жертвы ради единства Украины и ее имиджа в Европе. А значит его переговорная позиция вряд ли смягчится. И поскольку Трамп торопится, можно ожидать атак на самого Зеленского», — считает Калачев.

По его мнению, было бы наивно ожидать, что вместо Ермака появится переговорщик, готовый согласиться на требования российского руководства.

«Если место Ермака займет Юлия Свириденко, то принципиально ничего не меняется. До того, как стать премьер-министром, она работала замом у Ермака и считается членом его команды. В общем, может кто-то действительно ждет «чудо» от замены Ермака на другого или другую, но большие перемены будут только в случае, если руководство Украины сочтет потерю всей территории Донбасса военным путем и общий развал фронта неизбежностью в самой краткосрочной перспективе. Иначе говоря, что такое может произойти в самые ближайшие дни, если они решат, что их возможности военного и дипломатического сопротивления исчерпаны. Пока они так не думают, что не означает отказа от переговоров, ибо злить Трампа они не хотят. Будут по возможности тянуть время», — заключил Калачев.

Об отставке Ермака 28 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский, он подписал соответствующий указ. Зеленский также пообещал «перезагрузку» всего Офиса.

Утром 28 ноября в доме Ермака провели обыски. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы кандидаты на место уволившегося Ермака.