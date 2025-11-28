На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о возможном свержении властей Украины

Telegraph: правительству Украины грозит свержение из-за коррупционного скандала
true
true
true
close
РИА Новости

Правительству Украины грозит свержение из-за разворачивающегося в стране коррупционного скандала. Об этом пишет издание Telegraph.

К такому выводу издание пришло, комментируя обыски у главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Правительство Украины рискует быть свергнутым на фоне того, как крупных (политических - ред.) деятелей обвиняют в коррупции», — говорится в сообщении.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали обыски у Ермака 28 ноября.

Позже политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что Ермак, будучи фигурантом дела, был бы задержан.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Ранее в Европе назвали «сенсацией» обыски НАБУ в доме Ермака.

