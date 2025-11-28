На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали обыски в квартире Ермака «политической игрой»

Политолог Безпалько: Зеленский представит обыски у Ермака как проявление демократии
Global Look Press

Следует обратить внимание не на сам обыск в квартире главы офиса президента Украины Андрея Ермака, а на его результаты. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Судя по тому, что Ермак не сбежал из Украины, в отличие от того же Миндича, он особенно не боится этих обысков. Без оглушающих результатов, Зеленский и вовсе может выйти к народу и представить все это как проявление истиной демократии, ведь он допустил, чтобы у ближайшего соратника провели обыск», — добавил Безпалько.

Если бы американцы хотели убрать Зеленского, то они могли бы обнародовать собственные данные, которые есть у их спецслужб, считает политолог. Пока же, по мнению Безпалько, все это походит на большую «политическую игру с давлением на администрацию Зеленского».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинение главе офиса украинского президента Андрею Ермаку, дома у которого 28 ноября прошли обыски по делу о коррупции в сфере энергетики. Подробнее о ходе дела и его последствиях рассказывала «Газета.Ru».

Ранее бывший депутат Рады рассказал о последствиях обысков НАБУ в квартире Ермака.

Все новости на тему:
Новости Украины
