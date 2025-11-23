Стало известно, почему Трамп ждет решения по Украине к 27 ноября

Президент США Дональд Трамп не просто так хочется добиться от Украины положительного ответа по мирному плану к 27 ноября. В этот день в Соединенных Штатах отмечается важнейший национальный праздник — День благодарения, пишет немецкая газета Bild.

В статье отметили, что для американского лидера достижение прогресса по урегулированию украинского конфликта именно в эту дату будет символично, поскольку День благодарения олицетворяет сплоченность и примирение.

«Именно к семейному празднику по его желанию на мировую арену вернется мир — символический «Праздник благодарности за мир», — говорится в публикации.

До этого Трамп сделал 27 ноября крайним сроком, до которого Украина должна согласиться с его новым планом по урегулированию конфликта. Глава Белого дома добавил, что Киев в скором времени потеряет территории, которые все еще контролирует. В том числе «неизбежно лишится оставшихся частей Донбасса». По данным газеты The Washington Post, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится, США могут прекратить поддержку.

Также Трамп отметил, что президент России Владимир Путин «не ищет новой войны». Однако говоря о санкциях, американский лидер заявил, что США не планируют в ближайшее время отменять «очень мощные» рестрикции в отношении продажи российской нефти. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.