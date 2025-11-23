Европа подготовила свой план мира на Украине. Чем он отличается от американского?

Евросоюз подготовил свой план урегулирования украинского конфликта в противовес предложениям Дональда Трампа. Документ, составленный лидерами европейских стран, представят на переговорах с США и Украиной в Женеве. ЕС рассчитывает, что численность ВСУ не будет ограничена, а российские активы останутся замороженными. По информации The Washington Post, Стивен Уиткофф посетит Москву в случае успешных встреч в Швейцарии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Лидеры европейских стран подготовили свой вариант мирного урегулирования между Россией и Украиной в ответ на план президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Европа подготовила встречное предложение, которое будет представлено сегодня [23 ноября] коллегам из США и Украины в Женеве», — говорится в публикации.

По информации The Washington Post (WP), подготовленный Европой план не подразумевает ограничений на украинскую армию. При этом один из пунктов плана Трампа предусматривает сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек.

Также европейские лидеры предлагают вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской ГЭС и предоставить Украине возможность «беспрепятственного прохода» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой (песчаная полоса суши в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем).

«Другие территориальные споры будут урегулированы после прекращения огня», — говорится в предложении ЕС.

По информации Bloomberg, план Европы предполагает, что США должны предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье о коллективной обороне НАТО. Кроме того, российские активы останутся замороженными и будут использоваться для восстановления Украины и «компенсации Киеву». ЕС требует, чтобы активы были заморожены, «пока Москва не согласится возместить ущерб».

Антироссийские санкции будут отменяться поэтапно, если Москва «будет соблюдать условия соглашения», добавило издание.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ослабляющие ВСУ ограничения.

«Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил», — сказано в ее заявлении.

Кроме того, в возможных договоренностях о мире должна быть отражена центральная роль ЕС в обеспечении безопасности Украины, считает глава ЕК.

Переговоры в Женеве

Тем временем украинская делегация уже начала переговоры по мирному плану Трампа в Женеве, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером», — отметил он в своем Telegram-канале.

Следующая встреча пройдет с американской делегацией, уточнил Ермак. По его словам, украинская сторона «настроена очень конструктивно».

По информации Reuters, в Женеву прибыли спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и министр армии США Дэниел Дрисколл. Переговоры между представителями Вашингтона и Киева пройдут в различных форматах в течение целого дня, сообщил агентству неназванный американский чиновник. К ним присоединятся высокопоставленные европейские чиновники, включая официальных лиц из Франции, Германии и Великобритании.

«Мы надеемся урегулировать окончательные детали <…> Соглашение не будет достигнуто, пока два президента [Дональд Трамп и Владимир Зеленский] не встретятся », — сказал собеседник издания.

Накануне встречи в Женеве также состоялись «позитивные и конструктивные переговоры» между официальными лицами США и Украины, добавил он.

Тем временем Владимир Зеленский выразил надежду, что встречи в Швейцарии принесут «положительный результат».

«Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена. Жду итогов сегодняшних разговоров», — отметил он в своем Telegram-канале.

По информации WP, Уиткофф в случае успешных переговоров с украинской делегацией в Женеве может посетить Москву, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, «но, возможно, не сразу». В Кремле подчеркивали, что Уиткофф «может приехать в любой момент», и его будут рады видеть.

Дедлайн Трампа

Американский президент хочет добиться от Украины положительного ответа на мирный план к 27 ноября. Это стремление связано с тем, что в этот день в США будут отмечать национальный праздник — День благодарения, пишет газета Bild.

«Именно к семейному празднику по его желанию на мировую арену вернется мир — символический «Праздник благодарности за мир», — отмечается в публикации.

День благодарения олицетворяет сплоченность и примирение, добавило издание.

Мирный план Вашингтона, одобренный Трампом, насчитывает 28 пунктов. В частности, он подразумевает отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс, создание новых границ и буферной зоны. Если рамочное соглашение по урегулированию кризиса не будет подписано к 27 ноября, США прекратят поставлять оружие и разведданные Украине, утверждает Reuters.