Песков прокомментировал переговоры США и Украины в Швейцарии

Песков: РФ не получила обновленный в Женеве план по урегулированию на Украине

Москва не получила обновленный в Женеве план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Мы пока не видели никакого плана. Читали заявления. По итогам дискуссии в Женеве в тот текст были внесены корректировки. Диалог продолжается, контакты будут продолжаться. Официально ничего не получали», — сказал представитель Кремля.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

Ранее сообщалось, что США угрожают полностью остановить предоставление помощи Украине, если Киев не примет 28-пунктный мирный план.