СМИ сообщили об изменении рабочего плана США по Украине по итогам переговоров в Женеве

NYT: рабочий план США по Украине изменился после переговоров в Женеве

После обсуждения в Женеве американскими и украинскими официальными лицами состоящего из 28 пунктов плана мирного урегулирования на Украине его рабочий вариант стал отличаться от первоначального. Об этом, ссылаясь на западного чиновника, сообщает газета The New York Times (NYT).

По словам собеседника издания, рабочий вариант плана уже отличается от версии, которая 20 ноября была опубликована депутатом украинской Верховной рады. Изменения были внесены после обсуждения плана официальными лицами США и Украины.

24 ноября в Женеве завершились переговоры по мирному плану для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации.

В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудили мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Ранее сообщалось, что представитель украинской делегации в Женеве сломал от напряжения ручку.