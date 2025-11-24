На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили об изменении рабочего плана США по Украине по итогам переговоров в Женеве

NYT: рабочий план США по Украине изменился после переговоров в Женеве
true
true
true
close
Emma Farge/Global Look Press

После обсуждения в Женеве американскими и украинскими официальными лицами состоящего из 28 пунктов плана мирного урегулирования на Украине его рабочий вариант стал отличаться от первоначального. Об этом, ссылаясь на западного чиновника, сообщает газета The New York Times (NYT).

По словам собеседника издания, рабочий вариант плана уже отличается от версии, которая 20 ноября была опубликована депутатом украинской Верховной рады. Изменения были внесены после обсуждения плана официальными лицами США и Украины.

24 ноября в Женеве завершились переговоры по мирному плану для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации.

В совещании принимали участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Стороны обсудили мирный план Трампа по Украине. Предполагается, что после согласования условий плана Уиткофф может направиться в Москву.

Ранее сообщалось, что представитель украинской делегации в Женеве сломал от напряжения ручку.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами