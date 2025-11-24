Рубио изменил итоги «зловещей» встречи США и Украины в Киеве

Переговоры США и Украины в Женеве для обсуждения мирного плана разительно отличались от «зловещей встречи в Киеве» 19 ноября. Об этом пишет The Economist.

Американскую делегацию на переговорах в Женеве возглавил госсекретарь Марко Рубио. По итогам встречи он назвал мирный план «незавершенной работой», поскольку документ должен быть одобрен президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

В связи с этим крайний срок согласования сделки, назначенный Трампом на 27 ноября, был сдвинут, «по крайней мере на данный момент», уточнили в издании.

До этого Трамп сделал 27 ноября крайним сроком, до которого Украина должна согласиться с его новым планом по урегулированию конфликта. В немецкой газете Bild обратили внимание, что именно эта дата была выбрана главой Белого дома не случайно. В издании напомнили, что 27 ноября в Соединенных Штатах отмечается важнейший национальный праздник — День благодарения. В статье отметили, что для американского лидера достижение прогресса по урегулированию украинского конфликта именно в эту дату будет символично, поскольку День благодарения олицетворяет сплоченность и примирение.

Ранее в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.