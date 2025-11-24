На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рубио изменил итоги «зловещей» встречи США и Украины в Киеве

The Economist: Рубио сдвинул крайний срок согласования плана США по Украине
true
true
true
close
Umit Bektas/Reuters

Переговоры США и Украины в Женеве для обсуждения мирного плана разительно отличались от «зловещей встречи в Киеве» 19 ноября. Об этом пишет The Economist.

Американскую делегацию на переговорах в Женеве возглавил госсекретарь Марко Рубио. По итогам встречи он назвал мирный план «незавершенной работой», поскольку документ должен быть одобрен президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

В связи с этим крайний срок согласования сделки, назначенный Трампом на 27 ноября, был сдвинут, «по крайней мере на данный момент», уточнили в издании.

До этого Трамп сделал 27 ноября крайним сроком, до которого Украина должна согласиться с его новым планом по урегулированию конфликта. В немецкой газете Bild обратили внимание, что именно эта дата была выбрана главой Белого дома не случайно. В издании напомнили, что 27 ноября в Соединенных Штатах отмечается важнейший национальный праздник — День благодарения. В статье отметили, что для американского лидера достижение прогресса по урегулированию украинского конфликта именно в эту дату будет символично, поскольку День благодарения олицетворяет сплоченность и примирение.

Ранее в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами