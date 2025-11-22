На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз передал США свой вариант мирного плана по Украине

Spiegel: лидеры стран ЕС направили в Вашингтон свой вариант плана по Украине
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Лидеры ведущих стран Европы направили в Вашингтон свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его данным, европейские лидеры с вечера пятницы готовили встречный документ, который представляет собой переработанную версию американского плана.

22 ноября газета Bild написала, что страны Евросоюза хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана по Украине, который предложил президент США Дональд Трамп. Издание уточняет, что лидеров Европы не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение украинской армии, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Согласно статье, эксперты и политики со всего мира скептически отнеслись к новому американскому плану. Они предупреждают о «фактической капитуляции» Украины и считают соглашение в нынешнем виде опасным не только для граждан республики, но и для жителей стран Европы.

Накануне Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.

Ранее сообщалось, что США угрозами хотят заставить Украину согласиться на план Трампа.

