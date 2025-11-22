«Лучше только Миндич». Кого Зеленский отправит на переговоры с США?

Киев отправит в Швейцарию делегацию для переговоров с США по мирному плану Дональда Трампа. Возглавит ее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, которого подозревают в коррупции: он фигурирует в скандале, связанном с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича. В Верховной раде призвали к отставке Ермака, а в Киеве началась акция протеста с требованием его ареста, однако Владимир Зеленский оставил соратника на посту.

Делегацию Украины, которая отправится на переговоры с США для обсуждения американского плана урегулирования конфликта, возглавит руководитель офиса президента страны Андрей Ермак, отставки которого из-за вероятного участия в коррупционном скандале, депутаты Верховной рады добивались буквально позавчера. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в центре Киева сегодня проходит акция, участники которой требуют его ареста.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира», — говорится в указе главы государства Владимира Зеленского.

Переговоры пройдут в Швейцарии. Кроме Ермака на переговоры поедут руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, его первый заместитель Евгений Острянский, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад и советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что «Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов», а диалог «призван согласовать видение дальнейших шагов».

«Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору. Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно», — заявил Умеров.

О настроениях украинской делегации косвенно можно судить по высказываниям представителя пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Сергея Нагорняка. По его словам, значительная часть пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа относится к полномочиям парламента, и народные избранники не готовы их поддержать . Он подчеркнул, что речь идет не только о депутатах из фракции Зеленского, но и о Верховной раде в целом.

Почему требуют отставки Ермака

Коррупционный скандал начался на Украине 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили об операции «Мидас» по раскрытию крупной преступной схемы с участием высокопоставленных лиц страны.

Расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи часов аудиозаписей приватных разговоров многих лиц из окружения президента Владимира Зеленского. Как заявили детективы, в компании «Энергоатом» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов, в противном случае обещая отправить сотрудников предприятий на фронт.

Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком». Миндич успел бежать из страны.

Следователи полагают, что на записях в качестве активного участника коррупционной схемы многократно упоминается Андрей Ермак , которого злоумышленники называли «Али-Бабой» или «Аллой Борисовной» по первым буквам имени и отчества (Андрей Борисович).

По словам депутата Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, 20 ноября с требованиями отправить Ермака в отставку выступали лидер пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и целый ряд других народных избранников. Их поддержали глава украинской разведки Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров.

«Ключевой министр, ключевой военный и ключевой человек в Раде выступили против Андрея Ермака и с давлением на Владимира Зеленского, чтобы тот его уволил. Если Зеленский откажется — он потеряет Раду», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Вчера, после встречи президента Украины с парламентариями, стало известно, что Ермак останется на своей должности. Сегодня Зеленский назначил его главой делегации на переговорах с США.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Отличный выбор. Лучше него только Миндич», — написал Медведев.