Евросовет назначил дату и место экстренного саммита по Украине

Кошта: экстренная встреча ЕС по Украине пройдет в Луанде 24 ноября
РИА Новости

Экстренный саммит Евросоюза по Украине назначен на 24 ноября, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.

«Я пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в Луанде в понедельник», — написал он.

24 ноября в Анголе пройдет плановый саммит ЕС и Африканского союза.

Тем временем источники DPA в правительственных кругах ФРГ сообщили, что 23 ноября в Женеве представители европейских стран обсудят с коллегами из США и Украины мирный план американского президента Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Информация об участниках встречи не раскрыввется.

В ЕС уже заявили, что план Трампа может стать основой для мирного урегулирования на Украине, однако он требует доработки. Там считают, что украинские границы «не должны меняться силой», еврочиновники также обеспокоены «предлагаемыми ограничениями в отношении вооруженных сил Украины.

В США до этого выразили мнение, что ЕС стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее украинский депутат опубликовал мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов.

