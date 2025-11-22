ЕС, США и Украина проведут встречу для обсуждения плана Трампа

Мирный план американского президента Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта будет обсуждаться в рамках встречи представителей европейских стран с коллегами из США и Украины 23 ноября в Женеве. Об этом сообщили DPA источники в правительственных кругах ФРГ, передает ТАСС.

При этом информация об участниках встречи на момент публикации не уточняется.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Позже сообщалось, что европейские политики намерены выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США.

Ранее стало известно, что европейские союзники Украины попытаются «усилить» план Трампа.