Захарова объяснила активизацию Зеленского на международной арене

Захарова: Зеленский пытается отвлечь мир от денежных махинаций Украины
Efrem Lukatsky/AP

Активизация президента Украины Владимира Зеленского на международной арене связана с его попыткой перебить повестку после «лопнувшего гнойника кровавых денежных махинаций» Киева. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала активизацию украинского лидера, в частности подписание стратегического договора с Францией и поездку в Стамбул 19 ноября, на фоне крупного коррупционного скандала в республике.

По словам Захаровой, все мировые СМИ написали о коррупционном кризисе на Украине, и теперь все задаются вопросом, чьи еще деньги спрятаны в офисе Зеленского.

На фоне всего происходящего, по мнению представителя МИД, Зеленский и его соратники пытаются симулировать активную деятельность, как будто ничего не произошло.

«Но на самом деле и так все всем понятно, просто очередной гнойник на этом агонизирующем теле киевского режима», — добавила Захарова.

Сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины выяснили, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на предприятии «Энергоатом».

13 ноября Зеленский ввел санкции против украинских бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале.

Ранее Зеленский признал, что эта зима будет «очень тяжелой» для Украины.

