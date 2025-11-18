На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили «наработанные решения» Зеленского по возобновлению переговоров

Песков: Украина не направляла России предложения о возобновлении диалога
Maxim Shemetov/Reuters

Российская сторона не получала предложений со стороны Украины в вопросе возобновления переговорного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, как в России оценивают якобы «наработанные решения» украинского лидера Владимира Зеленского, которые он планирует представить в ходе поездки в Турцию.

По словам Пескова, российская сторона пока не может увидеть в этом реальные действия к восстановлению диалога, потому что не знает, о чем конкретно идет речь.

«Когда мы узнаем, тогда мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим», — объяснил представитель Кремля.

До этого президент Украины заявил, что завтра планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Он добавил, что также ведется работа над возобновлением процессов обмена и возвращения пленных.

12 ноября замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ игнорировали конкретные шаги по урегулированию.

Ранее Медведчук оценил вероятность возвращения Киева за стол переговоров.

