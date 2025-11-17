Еврокомиссар предложил разместить украинских военных в странах ЕС у границы России

Кубилюс предложил разместить солдат ВСУ во всех странах ЕС, граничащих с Россией

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил после окончания конфликта разместить украинских военнослужащих во всех странах Евросоюза, граничащих с Россией, отметив, что хотел бы начать с Литвы. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это позволит обеспечить гарантии коллективной защиты стран восточного фланга ЕС и создать дополнительные меры безопасности. Он уточнил, что украинские войска с боевым опытом могли бы находиться в прибалтийских странах рядом с немецкими и ротируемыми американскими подразделениями. Кубилюс также задавался вопросом о возможности ротации украинского батальона в Литве рядом с постоянной немецкой бригадой.

Дипломат вновь заявил о своей оценке вероятности нападения России на страны ЕС в ближайшие два–четыре года.

Россия неоднократно заявляла о повышенной активности НАТО у своих западных границ и выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов.

Президент Владимир Путин также объяснял, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и считает, что западные политики используют «мнимую российскую угрозу» для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Ранее военный эксперт предупредил, что Европа готовит граждан к войне с РФ в 2027 году.