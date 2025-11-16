Антикоррупционные протесты против режима Владимира Зеленского сделали Киев опасным местом для него, такое мнение выразил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
🔴 Частный дом и инфраструктурный объект повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев.
Информирование жителей об атаках БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области будут проводить на частотах двух радиостанций, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.
🔴 Три человека пострадали в результате массированной атаки дронов на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 57 украинских беспилотников над территории России, сообщили в Минобороны РФ.
23 дрона сбили над Самарской областью, 17 — над Волгоградской, по пять — над Саратовской и Ростовской, по три — над Курской и Воронежской и еще один — над Брянской.