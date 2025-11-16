Золотой унитаз шокировал: офис Зеленского в кризисе из-за коррупционного скандала

Вокруг президента Украины Владимира Зеленского разгорелся крупнейший скандал с момента его прихода к власти. Это дестабилизировало администрацию в критический момент военных действий, пишет FT. Разоблачения спровоцировали волну общественного недовольства и заставили Зеленского дистанцироваться от людей, замешанных в деле. Как скандал повлияет на перестановки в правительстве — в материале «Газеты.Ru».

Во время обысков, связанных с коррупционным скандалом в украинском «Энергоатоме», обнаружили золотой унитаз бизнесмена и бывшего бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича и сумки с деньгами, пишет Financial Times. Кадры шокировали украинскую общественность, вызвав бурю недовольства.

По данным издания, фото с золотым унитазом сделали в одной из квартир Миндича. Судя по кадрам, вся ванная — биде, туалетный ершик, краны, мусорное ведро — оформлены позолотой. Кроме этого, во время обысков следователи обнаружили дорожные сумки, полные наличных. FT пишет, что в распоряжении следственных органов также есть аудиозаписи обсуждения чиновниками стратегий отмывания денег.

«Это лишь некоторые из подробностей, которые потрясли украинцев, когда администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало руководство Киева в критический момент войны», — сказано в материале.

Примечательно, что сама операция называлась «Мидас» — именем царя, который превращал в золото все, к чему прикасался. Миндича, вероятно, называли «Карлсон», пишет «Страна.ua».

Как правительству выйти из кризиса

Следователи опубликовали достаточно улик, которые доказывают факт получения взятки высокопоставленными чиновниками за строительные проекты по защите электростанций от российских ракетных атак.

На этом фоне Зеленский потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, их также исключили из Совета национальной безопасности. Кроме этого, украинский президент ввел санкции против Миндича, а правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета «Энергоатома». Премьер-министр Украины Юлия Свириденко распорядилась провести «комплексную проверку» государственных энергетических и оборонных компаний.

В украинских СМИ прогнозируют, что в ближайшее время появится еще больше разоблачений, касающихся окружения Зеленского. Самого президента прямо не обвиняют в участии в схеме. Однако есть слухи, что на полученных следствием аудиозаписях есть и его голос.

«Сейчас Зеленский держится на расстоянии от людей, причастных к этому делу, и особенно старается избегать связей с Миндичем», — сказал FT украинский политолог Владимир Фесенко.

Хищения бюджетных средств подорвали доверие европейских союзников Украины. В ЕС сомневаются, что могут продолжать оказывать ей помощь. На этом фоне Зеленскому предстоит встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном 17 ноября. Официально они будут обсуждать гарантии безопасности Украине, но могут затронуть и тему коррупционного скандала.

«Страна.ua» полагает, что европейцы могут обязать Зеленского арестовать замешанных в деле чиновников, написать программу борьбы с коррупцией, обновить руководство госкомпаний через конкурс и обеспечить их прозрачное управление, а также провести конкурс с правом решающего голоса «международных экспертов» для замены руководителей силовых структур, таможни и налоговой.

Однако есть и более радикальный вариант: президента могут обязать полностью поменять правительство , заменив команду на «понятных» Западу людей, а также отправить в отставку главу офиса украинского президента Андрея Ермака.

Кто замешан?

Одна из основных фигур в коррупционном скандале — Тимур Миндич, украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия «Квартал-95» и друг президента Украины.

Его прозвали «кошельком Зеленского» из-за подозрений, что именно через него проходили основные денежные потоки для отмывания. Все встречи, как утверждается, проводили в квартире Миндича. Туда приходили высокопоставленные лица, в том числе Ермак и лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Миндич — доверенное лицо Зеленского и одновременно доверенное лицо Ермака, которому доверяли собирать кассу со всех компаний, находящихся в сфере управления государства», — сообщил арестованный по подозрению в госизмене депутат Александр Дубинский.

Украинские СМИ пишут, что Миндич поспособствовал назначению на пост директора «Нафтогаза» Алексея Чернышова, после чего «кошелек Зеленского» стал курировать коррупционные схемы в государственной компании. Кроме этого, он связан фирмами, которые похищали деньги, выделенные на строительство оборонительных сооружений. Также Миндич, Ермак и Арахамия, предположительно, связаны с компаниями-производителями беспилотников. Эти фирмы получали миллиарды гривен из украинского бюджета.

«Он [Миндич] контролировал работу так называемой «прачечной», где отмывались средства, полученные преступным путем», — сказали FT в НАБУ.

По данным «Страна.ua», Миндич покинул Украину, узнав о расследовании в отношении него. Он пересек границу на VIP-такси всего за несколько часов до обысков в его квартире. Также сбежал его знакомый бизнесмен Александр Цукерман с братом.

«Страна.ua» со ссылкой на источник пишет, что олигарх Игорь Коломойский играет важную роль в деле против Миндича. Он якобы из СИЗО ездил в НАБУ и возвращался в хорошем настроении, заверяя, что «Зеленскому скоро конец».