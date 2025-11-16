«Евгений из ЧВК»: Финляндия выслала в Россию просившего убежище «вагнеровца»

Финские пограничники выслали в Россию мужчину, который просил политического убежища и заявлял о службе в ЧВК «Вагнер». Россиянина задержали в июне в городе Китеэ, он представился Евгением и заявил, что «бежал от войны». На допросе мужчина признался, что к границе его привезли друзья, а сам он рассчитывал добраться до Франции — но после задержания попросил о защите финские власти. Однако иммиграционная служба приняла решение о депортации.

По данным издания, россиянина задержали летом в городе Китеэ. Мужчина представился Евгением и сообщил финским властям, что «бежал от войны».

«Пограничная служба Северной Карелии подтверждает, что высланный на родину россиянин действительно имеет военное прошлое, однако подробностей о его службе пограничники не разглашают», — отмечает портал.

Иммиграционная служба приняла решение о высылке задержанного, сообщил Yle заместитель командующего пограничной службой Северной Карелии Микко Каллинен. По его словам, 14 ноября пограничники мужчину доставили к пункту пропуска Ниирала, где сопроводили его до государственной границы с Россией.

«Я не буду подробно комментировать действия российских властей, но отмечу, что их сотрудники всегда присутствуют на этом пункте пропуска», — добавил Каллинен.

Друзья довезли на машине

По данным погранслужбы, мужчина пересек финскую границу 17 июня. Его обнаружили благодаря сработавшим сенсорам и сразу задержали. После этого предполагаемый «вагнеровец» запросил в Финляндии убежище и был помещен в центр временного содержания.

На допросе он заявил, что находится «на действительной службе», покинул свой отряд и незаконно пересек границу через лес. По его словам, у него «не было выбора» и он сделал это, чтобы получить защиту в Европе.

«Он утверждал, что сам спланировал свой маршрут, никто ему не помогал, кроме двух друзей, которые довезли его на машине из Москвы до населенного пункта Рускеала в Карелии. По пути Евгений провел пару дней в Петербурге. Затем друзья высадили его в Рускеала, откуда он пошел пешком к границе», — пишет Yle со ссылкой на полицейские документы.

По словам мужчины, друзья высадили его в 12–13 км от границы, путь до нее он преодолел за сутки. При этом ему пришлось ночевать в лесу.

«Изначально я не хотел оставаться в Финляндии, а собирался ехать во Францию к другу, который тоже бежал <...> В Финляндии у меня нет знакомых, поэтому оставаться тут не планировал. Однако сейчас подаю прошение об убежище и, возможно, останусь здесь», — говорил Евгений.

Yle отмечает, что в соцсетях задержанный мужчина также представлялся солдатом «Вагнера». В июле издание публиковало видео, на котором он утверждает, что был командиром роты 433-го мотострелкового полка, и рассказывает о боях в Селидово. Кроме того, был опубликован еще один ролик, где мужчина критиковал Вооруженные силы России.

После задержания Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии начала доследственную проверку: правоохранители устанавливали, мог ли «вагнеровец» «совершить военные преступления» и имеются ли основания для его уголовного преследования. Однако позднее старший комиссар полиции Олли Тейрас сообщил, что причин для расследования о причастности задержанного россиянина к военным преступлениям нет .

«Для выяснения биографии этого человека было проведено предварительное расследование. В его биографии не было найдено ничего, что давало бы основания для начала собственно расследования», — заявил Тейрас.

Дело «Славяна»

В марте Окружной суд Хельсинки приговорил к пожизненному заключению россиянина Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский.

Пожизненный срок для «Славяна»: в Финляндии посадили командира ДШРГ «Русич» Окружной суд Хельсинки приговорил к пожизненному заключению россиянина Воислава Тордена, также известного... 14 марта 14:36

Его подозревали в участии в военных преступлениях, которые, по версии следствия, могли быть совершены бойцами группы «Русич» в Донбассе в 2014–2015 годах. Украина добивалась его экстрадиции, однако финский суд отклонил запрос. Торден был задержан в Финляндии в июле 2023 года.

Следствие предъявило Воиславу Тордену обвинения по пяти эпизодам, относящимся к периоду его службы заместителем командира диверсионно-штурмовой группы «Русич». Подразделение участвовало в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах, а позже — в рамках российской спецоперации на Украине.

Торден вину отвергает. Его защита заявляет о политическом характере преследования и указывает, что свидетельские показания украинской стороны были искажены.