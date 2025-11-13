На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Запад призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине

Главы МИД G7 призвали к срочному прекращению огня на Украине
Virginia Mayo/AP

Главы внешнеполитических ведомств стран — участниц «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении по итогам встречи в канадской провинции Онтарио призвали к прекращению огня на Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Канады.

Дипломаты согласились с тем, что нынешняя линия соприкосновения на поле боя должна стать отправной точкой переговоров по урегулированию конфликта, говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе состоявшейся встречи главы внешнеполитических ведомств стран G7 в очередной раз подтвердили поддержку суверенитету Украины.

Также в документе указано, что лидеры стран «Большой семерки» продолжают дискутировать на тему возможного использования замороженных российских активов для предоставления помощи Украине.

По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможная конфискация замороженных на Западе активов России может привести к непредвиденным последствиям.

Ранее Рубио заявил, что у США осталось мало возможностей для санкций против России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
