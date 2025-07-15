Рютте пожаловался на «историка» от РФ на переговорах по Украине. Чем ему ответили в Кремле?

Песков: от Рютте не слышали блестящих исторических сравнений, как от Мединского

Генсек НАТО Марк Рютте назвал несерьезным подход Москвы к переговорам по Украине из-за того, что делегацию РФ возглавил Владимир Мединский — «какой-то историк», согласно словам Рютте. Он жаловался Дональду Трампу на то, что Мединский на переговорах в Стамбуле начал объяснять историю России с 1250 года. В МИД России заподозрили генсека альянса в «нереализованности», а в Кремле подчеркнули, что никогда не слышали от Рютте «блестящих исторических параллелей». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 14 июля раскритиковал состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Ее возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, которого Рютте назвал «каким-то историком».

«[Владимир] Путин не прислал серьезных людей на переговоры. Я помню, как вы [Трамп] вместе с [госсекретарем] Марко Рубио и [спецпосланником США] Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. И они это сделали. Но потом русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — сказал генсек НАТО.

Это не первая критика Рютте в адрес Мединского. 10 июня генеральный секретарь альянса заявил, что для окончания конфликта на переговорах «нужен Путин, а не этот историк, который уже дважды появлялся в Стамбуле, рассказывая нам об истории России и Украины с XII века».

На следующий день Мединский в ответ предложил отправить Рютте учебник, чтобы тот узнал, что «в XII веке Украины не было».

Как на слова Рютте ответили в России?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Рютте, заявил, что США, Евросоюз и НАТО не утруждают себя, чтобы понять ситуацию де-факто и де-юре в коридорах власти РФ.

«Мединский является помощником президента. По табелю старшинства эта должность выше, чем министр федеральный. То есть по нашей табели о рангах он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины (министр обороны Рустем Умеров. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Песков напомнил, что Рютте — тоже историк, но он никогда не слышал от него «блестящих исторических параллелей, сравнений и экскурсов».

«От моего коллеги Мединского слышали неоднократно», — резюмировал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Мединский — специалист по международным отношениям, государственный деятель, а «серьезную делегацию» Украины возглавлял «никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании».

«Со вчерашнего дня многие гадали, почему Рютте позволил себе так уничижительно высказаться о профессии историка. Выяснилось, что сам он, хотя мечтал стать пианистом, получил... Степень магистра по истории. Видимо, при любом упоминании об исторических экскурсах у него начинаются корчи нереализованности», — заявила Захарова.

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Официальный представитель МИД России обратила внимание, что «раздражение» Рютте вызвало и то, что на переговорах в Стамбуле напомнили «историю России с 1250 года».

«Середину XIII века генсек НАТО выбрал не случайно: это, очевидно, фантомные боли упущенных возможностей, которые у псов-рыцарей не пройдут никогда. Для нас же тот период является во многом поворотной точкой. Сегодня исполняется ровно 785 лет со дня Невской битвы», — отметила она.

15 июля 1240 года войско под предводительством князя Александра Невского на реке Ижоре в месте ее впадения в Неву разбило западных шведских захватчиков.

«Марк Рютте точно не просто так вспомнил середину XΙΙΙ века. Но, видимо, в тему погрузился не до конца, упустив чем дело закончилось», — заметила Захарова и рекомендовала генсеку НАТО изучить лекцию Мединского на эту тему.

Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить, считает Захарова. По ее словам, «безграмотность натовских деятелей» уже привела к «многочисленным жертвам в мире».

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Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на мирных переговорах в Стамбуле в 2022-м и 2025-м. В текущем году Москва и Киев провели два раунда переговоров — 16 мая и 2 июня. Стороны обменялись предложениями об условиях прекращения огня и договорились о крупнейшем с начала военных действий обмене военнопленными и телами погибших солдат. Песков заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров, но Киев не спешит с его согласованием.