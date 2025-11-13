На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сикорский сделал заявление о сроках конфликта на Украине

Глава МИД Сикорский: Украина сможет вести конфликт еще три года, в отличие от РФ
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста The Rest Is Politics: Leading заявил, что Украина может вести боевые действия еще три года, в отличие от России.

По его мнению, у Киева есть ресурсы продолжать конфликт еще несколько лет, тогда как Россия якобы показывает себя не с лучшей стороны. В то же время он призвал Евросоюз активнее участвовать в содействии переговорам относительно будущего мирного урегулирования. Сикорский выразил надежду, что США продолжат снабжать Украину разведданными.

«Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны», — рассказал Сикорский.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск со ссылкой на слова украинского президента заявил, что Украина готова воевать еще два-три года. При этом в разговоре с Туском Зеленский выразил надежду на то, что конфликт не продлится 10 лет.

Польский премьер не сомневается, что Украина выживет как независимое государство. По словам Туска, сегодня российская экономика сталкивается с «драматическими» проблемами, которые усугубляются новыми санкциями, и «не имеет ни единого шанса выжить» в долгосрочной перспективе.

Ранее Зеленский заявил об эффективности «дальнобойных санкций» против России.

