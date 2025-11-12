«Поцелуй Еревана». СВР заявила о планах Армении заменить зерно из России на украинское

СВР: Армения намерена отказаться от зерна из России в пользу украинского

Служба внешней разведки узнала о планах Армении отказаться от поставок российского зерна. По информации ведомства, Ереван намерен закупать более дорогое зерно с Украины. В Кремле подчеркнули, что заявления СВР никогда не бывают голословными. Премьер Армении Никол Пашинян назвал сообщение российской разведки «полнейшим абсурдом», не прочитав его.

Армения планирует отказаться от российского зерна в пользу украинского — более дорогого, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Ведомство обратило внимание, что Армения долгие годы закупала зерно в России. Однако сейчас Ереван «готов ослабить еще одну связующую нить с Москвой».

«Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений «хотят отвязаться» от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у «незалежной». Однако вот незадача — украинское зерно более чем вполовину дороже», — отметило ведомство.

Превышение стоимости украинского зерна предлагается компенсировать за счет средств Евросоюза (ЕС). Однако бюджеты европейских стран «пусты» на фоне украинского конфликта и стремления нанести поражение России и находятся «на грани социально-экономического кризиса», подчеркнули в СВР.

ЕС не сможет оплатить украинское зерно замороженными российскими активами, поскольку «их пока не удается растащить» из-за позиции Бельгии, говорится в сообщении разведки. В Брюсселе опасаются, что в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в России и в дружественных ей странах.

«Евросоюз думает: ладно было бы заплатить и забыть, как в хорошо известном новозаветном сюжете. Но Еревану придется платить на постоянной основе. Такой вот поцелуй Еревана (аналогия с «поцелуем Иуды» — в переносном значении фраза означает предательство, прикрытое лицемерной дружбой)», — добавило ведомство.

Реакция Кремля и Еревана

Сообщения СВР России «никогда не бывают голословными», заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предупреждение ведомства о планах Еревана приобретать украинское зерно вместо российского. Тем не менее Москва надеется, что двустороннее сотрудничество будет продолжено.

«У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков обратил внимание, что Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией не только «на двусторонней основе», но и «в рамках интеграционных процессов». Москва будет «это делать и дальше», заверил он.

«Частые контакты на высшем уровне осуществляются», — добавил Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинского, пишет «Sputnik Армения».

« Такого не может быть, полнейший абсурд. Я в первый раз нарушаю свой принцип и комментирую то, что лично не читал . Но, тысяча извинений, это полнейший абсурд», — отреагировал он на заявление СВР в ходе общения с журналистами в парламенте.

В октябре секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян призвал население переходить на рис вместо пшеницы. Свое предложение он аргументировал тем, что Еревану нужно улучшить качество своей продовольственной безопасности, приспособиться к «новой реальности» и перестать зависеть от единственного стратегического товара.

Риски для России

Если Армения откажется от российского зерна в пользу украинского, Москва не понесет никаких рисков, считает преподаватель Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

«Для России в этой истории ничего драматического нет. На мировом рынке зерна дефицит, покупатель на российскую пшеницу всегда найдется — от Турции и Египта до стран Азии. Потеря армянского рынка, даже если она случится, не станет ударом», — отметил он в беседе с ТАСС.

Эксперт обратил внимание, что Армения может оказаться в зависимости от ЕС , его субсидий и возмещений за переплаченное украинское зерно. Ереван рискует отдать часть своего продовольственного суверенитета, подчеркнул Первушин.

Кроме того, украинское зерно, стоимость которого превышает российское в полтора раза, практически невозможно доставить в горную Армению без морских путей и через несколько границ при сложных транспортных маршрутах, добавил он.

6 ноября Россия по открывшемуся железнодорожному маршруту через Азербайджан и Грузию доставила в Армению 1 тыс. тонн пшеницы третьего класса. Ее привезли из Ульяновской области в 15 вагонах-зерновозах.

Поставка пшеницы во многом стала возможна благодаря предпринятым усилиям по разблокировке региональных коммуникаций и договоренностям лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До конца января 2026 года Россия планирует отправить в Армению еще 132 вагона с пшеницей через Грузию и Азербайджан.

Армения импортирует порядка 450–500 тысяч тонн зерна в год, почти 100% объема поступает из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз России.