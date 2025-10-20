Китай увеличил импорт пшеницы из России в 73 раза

Китай в сентябре импортировал российскую пшеницу на максимальную с ноября 2024 года сумму $1,293 млн. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

По сравнению с предыдущим месяцем импорт увеличился в 73 раза.

Помимо пшеницы, заметную динамику также показал ячмень — его экспорт в КНР растет четыре месяца подряд. В сентябре объемы поставок в денежном выражении выросли на треть — до $9,84 млн.

Кроме того, увеличились отгрузки овса — до $3,267 млн.

В целом за сентябрь КНР нарастила покупки российского зерна на 13,3%, до $24,1 млн. В годовом выражении импорт сократился в полтора раза.

В начале октября сообщалось, что сбор урожая в этом году проходит быстро. В этом году уже намолотили 126,9 млн т зерна. Аграрии собрали свыше 460 тыс. т гречихи, почти 1,1 млн т ржи, 340 тыс. т риса и примерно 22,7 млн т сахарной свеклы. При этом в некоторых районах возникли сложности с уборкой урожая.

Ранее сообщалось, что товарооборот Китая и России за девять месяцев снизился на 9,4%.