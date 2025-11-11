В России в 2025 году собрали более 135 млн тонн зерна

Россия в 2025 году собрала более 135 млн тонн зерна. Об этом, подводя предварительные итоги уборочной кампании, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

По его словам, рекордные урожаи в России показали по зернобобовым, сое, рапсу, фруктам.

«Выросло также производство молочной продукции, сыров», — сказал премьер.

Мишустин заявил, что Россия по итогам прошлого года «с запасом обеспечила себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом, сахаром», а также приближается к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, картофелю и овощам.

10 ноября консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная рассказала об укреплении Россией сотрудничества с азиатскими странами, в том числе и с китайским рынком. По ее мнению, это направление имеет огромный потенциал. Рынок Китая на сегодняшний день входит в пятерку импортеров российского зерна, список продукции по отгрузкам состоит из 22 сельхозкультур.

