На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России в 2025 году собрали более 135 млн тонн зерна

Мишустин: в России собрали свыше 135 млн тонн зерна
true
true
true
close
Валерий Морев/РИА Новости

Россия в 2025 году собрала более 135 млн тонн зерна. Об этом, подводя предварительные итоги уборочной кампании, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

По его словам, рекордные урожаи в России показали по зернобобовым, сое, рапсу, фруктам.

«Выросло также производство молочной продукции, сыров», — сказал премьер.

Мишустин заявил, что Россия по итогам прошлого года «с запасом обеспечила себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом, сахаром», а также приближается к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, картофелю и овощам.

10 ноября консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная рассказала об укреплении Россией сотрудничества с азиатскими странами, в том числе и с китайским рынком. По ее мнению, это направление имеет огромный потенциал. Рынок Китая на сегодняшний день входит в пятерку импортеров российского зерна, список продукции по отгрузкам состоит из 22 сельхозкультур.

Ранее Мишустин назвал сроки завершения инвентаризации сельхозземель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами