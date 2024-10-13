В Армении придумали, как «решить» проблему дефицита пшеницы

Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян призвал население переходить на рис вместо пшеницы, чтобы избежать дефицита стратегических товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое предложение Григорян аргументировал тем, что Армении необходимо улучшить качество своей продовольственной безопасности, приспособиться к «новой реальности» и перестать зависеть от единственного стратегического товара.

«Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара», — заявил Григорян.

До этого в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении рассказали, что работа Армянской АЭС была остановлена из-за удара молнии.

Отмечается, что после удара молнии системы безопасности атомной электростанции перевели ее в режим безопасной остановки. Инцидент произошел 30 августа около 20:55 мск.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну.