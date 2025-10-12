Путин напомнил о роли России на мировом рынке

Россия успешно обеспечивает продовольствием не только себя, но и поставляет товары на мировой рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

Пресс-служба президента опубликовала видеопоздравление российского лидера в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Нашу качественную продукцию, зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира», — сказал Путин.

Он добавил, что рост производства и экспорта — это прежде всего заслуга работников отрасли.

Недавно глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что российские предприятия агропромышленного комплекса (АПК) ежегодно теряют порядка 150 тысяч сотрудников, тогда как для стабильного развития им необходимо набирать не менее 10 тысяч человек в год.

8 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании выставки «Золотая осень», что российский агропромышленный комплекс за десятилетие вырос более чем на 50%.

Ранее сообщалось, что в России растет спрос на туризм в регионах с развивающимся сельским хозяйством.