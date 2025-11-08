«Самый масштабный удар «Кинжалами»: на Украине перебои со светом и транспортом после атаки ВС РФ

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, введены графики подачи воды. Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку.

Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по Украине, сообщили в Минобороны РФ. Поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса и «объекты газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу».

По данным российского военного ведомства, удар последовал «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». После чего был осуществлен массированный старт «высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования», включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — отметили в Минобороны РФ.

Российские военкоры назвали атаку рекордной по количеству использованных гиперзвуковых ракет «Кинжал».

«Судя по всему, ночью нанесен самый масштабный удар «Кинжалами» по военным объектам на Украине с начала СВО. Под удар попали не менее двух аэродромов, а также, предположительно, некий объект в пригороде Житомира», — пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что разрушения объектов энергетики и транспорта зафиксированы в Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях.

«Власти Украины уже подтвердили, что основная цель удара этой ночью — энергетический сектор», — пишет издание.

Какие объекты пострадали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну атаковали 450 ударных дронов и 45 ракет.

«Нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну, которую она начала и затягивает. Ценим все шаги, которые партнеры уже сделали, но российские удары показывают, что давление должно быть сильнее», — заявил он и призвал к санкционному ответу «по всей российской энергетике без исключений».

«Аргументы и факты» уточняют, что в Днепропетровскую область прилетело шесть «Искандеров» и до 15 «Гераней». Целью стала Приднепровская ТЭЦ и промзона Павлограда, включая подземные цеха. В городе Днепре зафиксированы перебои с подачей электричества и воды. Там же, по данным украинских властей, более 11 человек получили ранения. Также есть пострадавшие в Киевской и Полтавской областях.

В Черниговской области одна из атак пришлась по стоянке спецтехники рядом с бывшим аэродромом и по военной части у завода «Агат». Еще один удар пришелся по авиабазе и хранилищу топлива рядом с ней.

В Харьковской области под удар «Искандеров» и ударных беспилотников попала Змиевская ТЭС, а также ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В Харькове прекращена работа метро и электротранспорта. «Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами», — написал глава города Игорь Терехов.

В Кировоградской области удар нанесли по Кременчугской ГЭС. В Светловодске, Кременчуге и в расположенном далее по течению Днепра городе Горишние Плавни нет электричества.

В Полтавской области от удара ВС РФ пострадала газовая инфраструктура в городах Кременчуг и Глобино, а также поселке Котельва. По предварительным данным, там уничтожены добывающие мощности. Кроме того, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил об уничтожении в результате прилетов локомотивного депо в городе Гребенка.

В Киеве под обстрел вновь попала ТЭЦ-5. В Киевской области — аэродром в Василькове и аэродром «Антонов» в Гостомеле. В украинской столице из-за отсутствия напряжения после ночных ударов произошел транспортный коллапс — в городе остановились троллейбусы и трамваи, а на станции метро «Политехнический институт» пропал свет.

Об ударах по объектам энергетики сообщали в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины. В Кривом Роге атаковали железную дорогу, где в это время стоял состав с тяжелой техникой.

По данным «МК», в Николаевской области «прилетело по Черноморскому судостроительному заводу», где производят безэкипажные морские катера.

«Список длинный, особенно если перечислять менее значимые удары, которые проводятся ежедневно. И все это с каждым днем делает украинскую энергосистему слабее (отключения уже становятся системными и все более длинными), а железная дорога с каждым днем провозит все менее и менее грузов, так сегодня необходимых фронту противника», — отметил военный эксперт Юрий Подоляка.

Атаки ВСУ по российской энергетике

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ.

Пять взрывов от прилетов украинских беспилотников зафиксировали в Вологодской области на подстанции «Белозерская», рассказал губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, это не повлияло на электроснабжение потребителей.

Кроме того, сегодня утром ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. По информации губернатора Александра Хинштейна, объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет.

В результате атаки БПЛА на Саратов двое получили травмы средней тяжести. В нескольких регионах России аэропорты вводили ограничения на полеты.