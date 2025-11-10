На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Энергетик назвал потенциальное решение РФ, которого всерьез опасаются в Киеве

Энергетик Митрахович: у РФ есть возможности, чтобы полностью обесточить Украину
Илья Питалев/РИА «Новости»

Недавний удар Вооруженных сил (ВС) России по украинским энергообъектам мог быть лишь предупреждением. Москва демонстрирует сдержанность в вопросах воздействия на энергетическую инфраструктуру противника, однако у нее есть возможности, чтобы целиком обесточить страну. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил ведущий энергетический эксперт Станислав Митрахович.

«Если есть желание у России, то можно уничтожить с помощью ракетных ударов всю генерирующую маневровую энергетику на Украине, то есть теплоэлектростанции. И тогда уже одни атомные станции не смогут вытянуть Украину, потому что атомные станции работают в режиме ровного графика выдачи электроэнергии», — отметил специалист.

В данном случае, по его словам, могут возникнуть полноценные блэкауты на Украине.

В ночь на 8 ноября ВС РФ нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Ранее на Украине заявили о повреждении первой в стране крупной ТЭС на биомассе.

