На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

ВС России окружили Купянск. Военная операция, день 1341-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1341-й день
true
true
true
close

Испытание средств защиты от БПЛА на полигоне в Ростовской области

Сергей Пивоваров/РИА Новости
Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что ВС России взяли под контроль более 70% территории Волчанска в Харьковской области Украины, а также окружили Купянск. Сербия готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел республики Марко Джурич. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:03

Дональд Трамп в Куала-Лумпуре признался, что «любит останавливать войны», но это больше, чем «просто хобби».

9:47

РФ при зачистке территорий от ВСУ должна сделать все, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, заявил Владимир Путин.

9:41

❗️Россия испытала перспективные образцы вооружений во время тренировки ядерных сил, сообщил Владимир Путин.

9:39

⚡️ВС России должны продолжать СВО в соответствии с планами Генштаба, заявил Владимир Путин.

«Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил», — сказал Путин.

9:35

Кремль опубликовал кадры совещания Владимира Путина с главой Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками войск.

9:28

Владимир Путин: действия ВС России не приурочены к каким-либо датам, всегда исходим из военной целесообразности

9:24

ВСУ будут пытаться деблокировать окруженные силы, предостерег Владимир Путин.

9:23

Испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник» завершены, заявил Владимир Путин. Это уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире, подчеркнул он.

Ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, уточнил Валерий Герасимов.

9:20

Владимир Путин поздравил ВС России с успехами по окружению Купянска, итогами выполнения боевых задач на других направлениях.

9:18

❗️Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв.

Армия России всегда относилась к противнику с милосердием, нужно исходить из этого, подчеркнул президент.

9:15

Валерий Герасимов: ВС России успешно продвигаются на Краснолиманском направлении, завершаются бои за Ямполь.

9:12

⚡️ВС России взяли под контроль более 70% Волчанска в Харьковской области Украины, сообщил Валерий Герасимов.

Кроме того, российские войска окружили Купянск, штурмовые отряды овладели переправами ВСУ через реку Оскол, добавил он.

9:11

Российские войска окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, всего в кольце 31 батальон ВСУ, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

9:06

Операторы БПЛА гвардейского артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» отработали навыки управления FPV-дронами в специализированных классах в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

9:02

❗️В Белгороде и Белгородском районе объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:00

Владимиру Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям.

«Было отмечено, что на Купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском направлении — 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ», — сказал Дмитрий Песков.

8:57

⚡️Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, пишет РИА Новости.

«Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

8:50

В Тульской области, Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки БПЛА, сообщили власти.

8:48

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

8:45

⚡️Сербия готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел республики Марко Джурич в интервью Fox News.

8:34

В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

8:30

В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:26

В Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

8:15

🔴Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов назвал философским вопрос об исходе конфликта на Украине.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии», — цитирует его газета Il Foglio.

8:08

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:06

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил он в Telegram-канале.

8:05

Связисты 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» развернули в Запорожской области линию устойчивой спутниковой связи на базе комплекса «СНАРК-100Р» и тем самым обеспечили надежное управление подразделениями на передовых рубежах, сообщило Минобороны РФ.

8:04

ВСУ попытались провести контратаку у Константиновки в ДНР, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Штурмовая группа украинских военных уничтожена.

8:03

В отдельных регионах Украины 26 октября введут почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей и установят лимит мощности для промышленных предприятий, сообщается в Telegram-канале «Укрэнерго».

8:02

❗️На Украине зимой из-за перебоев в энергоснабжении и роста цен могут закрыться заводы, а население останется без отопления, пишет The New York Times.

8:01

🔴Над регионами России ночью уничтожили 82 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 30 БПЛА, над Тульской — 26, над Черным морем — семь, над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью — по четыре, над Ростовской — три, над Московской — два (в том числе один БПЛА, летевший на Москву), над Курской и Липецкой — по одному.

8:00

Сегодня 1341-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта нефти из РФ
В Институте Пушкина рассказали, когда слово «вы» пишется с большой буквы
Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию
Жители Украины выставляют на продажу нидерландскую военную экипировку
В России обещали Украине удар «совершенно новым оружием»
Белый дом анонсировал встречу Трампа с президентом Бразилии
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Новости и материалы
В пляжном песке нашли бактерии для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море
Россиянам рассказали, как бесплатно ехать на нижней полке в поезде
Путин охарактеризовал ядерные ракеты «Буревестник»
Путин подчеркнул приоритет безопасности российских солдат
Путин сделал заявление о продолжении СВО
Юрана убрали с поста главного тренера турецкого клуба
В российском регионе сняли ограничения на продажу топлива
Путин высказался об успехах российских войск в районе Купянска и Красноармейска
Герасимов доложил Путину о продвижении российских войск в Волчанске
Путин исключил привязку действий армии в зоне СВО к конкретным датам
Чемпион AMC заявил, что победа Волкова не вызывает сомнений
Путин рассказал о состоявшихся в РФ испытаниях перспективных образцов вооружения
Путин поручил соблюдать нормы права при обращении с пленными ВСУ
Путин объявил о завершении испытаний ядерной ракеты «Буревестник»
Путину доложили о ситуации на направлениях в зоне СВО
Овечкин сыграл рекордный 1500-й матч в НХЛ
Путин заявил, что уровень ядерных сил России самый высокий в мире
Путин провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым
Все новости
Харрис допустила свое участие в выборах президента США в 2028 году
Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» в случае провала переговоров
Спецпредставитель Путина проведет еще несколько встреч с представителями Трампа
Синоптик не прогнозирует снег в Москве в ближайшую неделю
26 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 26 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Я не собираюсь тратить время впустую»: Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Трамп: встреча с Путиным состоится при наличии уверенности в сделке
«Наворотили мы по молодости»: как Сенчукова стала звездой благодаря Рыбину
«Он болел 10 лет, все ухудшалось»: умер актер Золотницкий, сыгравший в «Десяти негритятах»
Актер Алексей Золотницкий умер на 80-м году жизни
Между Москвой и Алма-Атой возобновили ж/д сообщение
Лопатное побоище в ЖК Прокшино: 40 мигрантов задержаны из-за массовой драки в Коммунарке
Волк: причастных к драке в ЖК в Москве иностранцев привлекут к ответственности
В Баку освободили шеф-редактора Sputnik Азербайджан. Он уже вылетел в Россию
Задержанный в Баку шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов вылетел в Россию
«Российское лобби набирает силу»: почему санкции США лишь сблизили Москву и Дели
The Times: санкции Трампа сблизили Россию и Индию
«Удары по объектам ВПК и энергетики». Что горит в Киеве
МО: нанесен групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины, цели поражены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами