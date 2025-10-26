ВС России окружили Купянск. Военная операция, день 1341-й

Дональд Трамп в Куала-Лумпуре признался, что «любит останавливать войны», но это больше, чем «просто хобби».
РФ при зачистке территорий от ВСУ должна сделать все, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, заявил Владимир Путин.
❗️Россия испытала перспективные образцы вооружений во время тренировки ядерных сил, сообщил Владимир Путин.
⚡️ВС России должны продолжать СВО в соответствии с планами Генштаба, заявил Владимир Путин.
«Командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных сил», — сказал Путин.
Кремль опубликовал кадры совещания Владимира Путина с главой Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками войск.
Владимир Путин: действия ВС России не приурочены к каким-либо датам, всегда исходим из военной целесообразности
Испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник» завершены, заявил Владимир Путин. Это уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире, подчеркнул он.
Ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, уточнил Валерий Герасимов.
Владимир Путин поздравил ВС России с успехами по окружению Купянска, итогами выполнения боевых задач на других направлениях.
❗️Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв.
Армия России всегда относилась к противнику с милосердием, нужно исходить из этого, подчеркнул президент.
Валерий Герасимов: ВС России успешно продвигаются на Краснолиманском направлении, завершаются бои за Ямполь.
⚡️ВС России взяли под контроль более 70% Волчанска в Харьковской области Украины, сообщил Валерий Герасимов.
Кроме того, российские войска окружили Купянск, штурмовые отряды овладели переправами ВСУ через реку Оскол, добавил он.
Российские войска окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова, всего в кольце 31 батальон ВСУ, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Операторы БПЛА гвардейского артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» отработали навыки управления FPV-дронами в специализированных классах в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
❗️В Белгороде и Белгородском районе объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Владимиру Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям.
«Было отмечено, что на Купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском направлении — 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ», — сказал Дмитрий Песков.
⚡️Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, пишет РИА Новости.
«Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Тульской области, Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии отменили опасность атаки БПЛА, сообщили власти.
В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
⚡️Сербия готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел республики Марко Джурич в интервью Fox News.
В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
В аэропорту Краснодара сняли дополнительные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
В Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
🔴Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов назвал философским вопрос об исходе конфликта на Украине.
«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии», — цитирует его газета Il Foglio.
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил он в Telegram-канале.
Связисты 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» развернули в Запорожской области линию устойчивой спутниковой связи на базе комплекса «СНАРК-100Р» и тем самым обеспечили надежное управление подразделениями на передовых рубежах, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ попытались провести контратаку у Константиновки в ДНР, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Штурмовая группа украинских военных уничтожена.
В отдельных регионах Украины 26 октября введут почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей и установят лимит мощности для промышленных предприятий, сообщается в Telegram-канале «Укрэнерго».
❗️На Украине зимой из-за перебоев в энергоснабжении и роста цен могут закрыться заводы, а население останется без отопления, пишет The New York Times.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 82 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 30 БПЛА, над Тульской — 26, над Черным морем — семь, над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью — по четыре, над Ростовской — три, над Московской — два (в том числе один БПЛА, летевший на Москву), над Курской и Липецкой — по одному.