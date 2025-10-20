«Документ подпишут генералы»: почему мир на Украине с Зеленским невозможен

Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Будапеште могут обсуждать отстранение Владимира Зеленского от власти на Украине, предположил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. Почему мир с Зеленским невозможен и кто будет подписывать мирные договоренности — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил в соцсети X, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может обсуждаться вопрос об отстранении украинского лидера Владимира Зеленского с поста.

«Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента», — написал профессор.

По его мнению, без ухода Зеленского с должности президента конфликт на Украине не завершится. И основания так думать, безусловно, есть.

Все дело в том, что президент Украины считает себя фигурой, сравнимой с Александром Македонским, Юлием Цезарем и Октавианом Августом, причем одновременно. Ему кажется, что он уверенно держит штурвал мировой политики в собственных руках и военно-политическая и оперативно-стратегическая обстановка на планете развивается исключительно в соответствии с его замыслами, приказами и распоряжениями.

Три встречи с Трампом

Яркое свидетельство этого — первая встреча Зеленского с Трампом, которая состоялась в Белом доме 28 февраля. На этом саммите президент Украины с первых минут откровенно попутал берега и стал вести себя даже не как равный президенту мировой державы номер один, а однозначно ставил себя выше американского лидера. Эту встречу наблюдатели практически сразу стали характеризовать как одно из самых странных и скандальных событий за всю историю мировой дипломатии.

В феврале переговоры Зеленского и Трампа практически сразу переросли в ссору, причем в прямом эфире, перед объективами десятков камер. Обстановка в Овальном кабинете настолько накалилась, что обмен мнениями на повышенных тонах перешел в плоскость откровенного скандала.

Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс десять минут ставили Зеленского на место в соответствии с его реальным статусом в мировой политике, однако никакого значимого результата так и не добились. Встреча закончилась тем, что президента Украины практически выгнали из Белого дома. Такого позора за все 34 года своей независимости Киев еще не знал.

Вторая встреча Зеленского и Трампа состоялась 18 августа. Некоторые уроки президент Украины из своего предыдущего афронта извлек, саммит прошел в более дружественной обстановке. Однако изменился ли Зеленский? Да, в Белом доме он стал осторожнее, но о каких-либо кардинальных переменах в поведении и характере украинского лидера говорить не приходится.

И об этом свидетельствует третья встреча в Белом доме, прошедшая 17 октября. По данным газеты Financial Times, Трамп на ней постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола разложенные на нем карты боевых действий. Есть основания предполагать, что президент Украины в очередной раз «достал» главу Белого дома.

Таким образом, вывод в подобной обстановке может быть только один: Владимир Зеленский как глава государства откровенно недоговороспособен .

Кто подпишет мирный договор?

По этим причинам какая-либо трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского представляется весьма и весьма маловероятной. Президент Украины с легкостью может превратить подобный саммит в нечто подобное скандалу в коммунальной квартире, а главное — результат встречи будет нулевым. Еще более маловероятным событием представляются двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.

Так что вполне возможно, что какой-либо документ о гипотетическом прекращении военных действий между Россией и Украиной подпишут генералы противоборствующих сторон, а Владимир Зеленский будет исключен из этого процесса.

Каким способом будет достигнута изоляция президента Украины, чей срок истек еще в 2024 году, от переговорных процедур — пока неясно. Но вполне возможно, что и в Вашингтоне пришли к выводу, что достигнуть реализации каких-либо соглашений с участием Зеленского невозможно по определению.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).