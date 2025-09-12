В Германии заявили о планах добиться ужесточения визового режима для россиян

DPA: ФРГ выступила за ужесточение визового режима для РФ в новом пакете санкций

Правительство Германии в рамках нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) намерено добиться ужесточения ограничений на выдачу виз гражданам России для поездок в страны Шенгенской зоны. Об этом сообщило агентство DPA.

По данным журналистов, Германия подготовила документ, в котором призвала реализовать рекомендации Еврокомиссии, опубликованные в 2022 году. Они включают в себя существенное ограничение выдачи виз россиянам для туристических поездок в европейские страны.

9 сентября итальянское агентство ANSA сообщило, что Евросоюз может включить в 19-й пакет антироссийских санкций дополнительные ограничения на выдачу туристических виз россиянам. Вопрос планируется рассмотреть 12 сентября. Как уточняют европейские источники, основанием для инициативы стало значительное количество российских туристов, посетивших этим летом Грецию, Италию и Францию.

10 сентября сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова заявила «Газете.Ru», что решение Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам было ожидаемым. Однако, по ее словам, ряд категорий граждан РФ все равно будут пускать в Европу, в том числе на лечение.

Ранее в МИД заявили о неизбежном ответе РФ на возможные ограничения дипломатов в ЕС.