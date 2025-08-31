Путин — «главный гость»: как проходит визит российского президента в Китай

Президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. Он уже успел переговорить с лидерами КНР, Белоруссии и Казахстана, а делегации России и Азербайджана пообщались между собой. Путин провел контакт тет-а-тет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Спикер Дмитрий Песков охарактеризовал встречу как хорошую.

Российский лидер Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина на четыре дня. Там он уже встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист кремлевского пула Павел Зарубин.

Встреча не была обозначена в официальном графике Путина. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что в график в любой момент могут добавить необходимые контакты.

«Очень рад вас видеть и иметь возможность переговорить на полях сегодняшнего и завтрашнего мероприятия. Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами <...> будет полезной и содержательной. Рад вас видеть», — сказал Путин.

Встреча прошла тет-а-тет.

«Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились. <...> Наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», — сказал Пашинян, цитирует ТАСС.

По словам российского лидера, члены правительств России и Армении находятся в постоянном контакте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу хорошей и продолжительной.

Другие встречи Путина

Путин уже обсудил с Си Цзиньпином результаты его встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске, заявил Ушаков:

«Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами».

Путин также коротко переговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Кроме этого, рядом с ними заметили Пашиняна.

Песков добавил, что Путин переговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По словам Ушакова, Путин поздоровался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но пока что они не успели пообщаться лично. Тем не менее делегации стран активно переговаривались. Песков добавил, что Москва надеется на встречу Путина и Алиева 1 сентября, если появится такая возможность. Ушаков заявил, что Путин планирует встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Условились еще о дополнительных двусторонних встречах с разными главными государств и правительств, которые состоятся завтра», — сказал Песков, не уточнив, с кем именно будут контакты.

Обстановка на саммите

Путин прошел в зал международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян» по красной дорожке, оркестр специально для него исполнил мелодию русской народной песни «Калинка-малинка», сообщил Зарубин. Внутри его уже ждал Си Цзиньпин.

«Очень большое внимание к российской делегации и лично к президенту», — сказал Ушаков журналистам, комментируя свои впечатления о саммите.

Китайская сторона обозначила, что рада приезду Путина, пишет kp.ru. Во время мероприятий российский лидер находился на почетном месте — по правую руку от Си Цзиньпина. В ближайшее время Путин поедет в Пекин, вероятно, на поезде.

Во время визита в Китай Путин посетит сразу два города: Пекин и Тяньцзинь. В столице российский президент, скорее всего, встретится с лидерами Монголии и КНР. Также у него будут контакты с главами других государств. Кроме этого, Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.