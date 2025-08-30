Венгрия назвала «красной линией» перенос на Украину миссии ЕС по подготовке солдат ВСУ

Перенос миссии по подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) странами Евросоюза на территорию украинской стороны является «красной линией». Об этом сообщил заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, Будапешт не дает согласия на учебную миссию ЕС на Украине, потому что это было бы «пересечением красной линии».

Правительство страны неоднократно заявляло, что выступает против отправки военных инструкторов из стран ЕС на Украину и выделения на эти цели средств сообщества.

Он отметил, что Венгрия также не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, запуск «украинской мафии» на территорию Венгрии недопустим. Помимо этого, членство Киева в ЕС «разрушит венгерское сельское хозяйство и пищевую безопасность».

До этого издание Politico писало, что Венгрия может наложить вето на планы Европейского союза (ЕС) проводить военные учения на территории Украины и обучения солдат ВСУ после прекращения огня. Отмечается, что для предоставления обучения и консультаций на территории Украины Евросоюзу необходимо единогласное решение всех 27 членов блока.

20 августа Bloomberg сообщило, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО. По данным агентства, формат гарантий безопасности, который предлагает Мелони, называется «НАТО-Лайт».

Ранее в Венгрии подсчитали финансовые потери из-за конфликта на Украине.