Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным

Зеленский заявил, что встретится с Путиным, но лучше при посредничестве Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако выразил предпочтение непосредственному участию в трехстороннем формате переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает украинское здание «Страна.ua».

Зеленский заявил, что у него нет договоренностей с российской стороной, поскольку они договаривались с Трампом. Он уточнил, что изначально речь шла о трехсторонней встрече, но затем Трамп, после контакта с российской стороной, предложил сначала провести двухсторонние переговоры, что было позицией российской стороны, а затем перейти к трехстороннему формату.

Зеленский подчеркнул, что не хочет выдвигать каких-либо условий, которые впоследствии могут быть использованы как препятствия для завершения конфликта, и поэтому заявил о готовности к переговорам, но отметил, что предпочтительным является сразу трехсторонний формат.

18 августа глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее в МИД России рассказали о перспективах встречи Путина с Зеленским.