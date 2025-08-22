На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили нежелание Трампа присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Журавлев: Трамп хочет переложить ответственность за украинский конфликт на Европу
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп демонстрирует, что США не имеют никакого отношения к украинскому конфликту, но без вмешательства Вашингтона Киев никогда бы не посмел конфликтовать с Москвой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя нежелание президента Соединенных Штатов присутствовать на возможных переговорах президентов России и Украины.

«Трамп делает вид, что выступает исключительно в роли миротворца и к украинскому конфликту не имеет ровным счетом никакого отношения. Ему крайне выгодно сейчас полностью переложить ответственность на Европу, самоустраниться и изображать, что приложил руку к примирению. Хочется ведь и в самом деле получить за это Нобелевскую премию, которая уже есть у его вечного конкурента [экс-президента США Барака] Обамы. Только всем нам отлично известно, что без вмешательства Вашингтона Киев никогда бы не посмел конфликтовать с Москвой, а без американского оружия, которое, к слову, массово начали поставлять как раз в первый президентский срок Трампа, просто физически не смог бы этого сделать. Поэтому и на переговоры [президент РФ] Владимир Путин едет с Дональдом Трампом — без устранения ключевых противоречий между Россией и США урегулирование невозможно. А вот с [президентом Украины Владимиром] Зеленским есть смысл встречаться, только если тот подпишет уже какие-то заранее подготовленные документы», — сказал Журавлев.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть», — сказал глава Белого дома.

Ранее стало известно, почему РФ держит интригу по поводу встречи Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами