В Госдуме объяснили нежелание Трампа присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп демонстрирует, что США не имеют никакого отношения к украинскому конфликту, но без вмешательства Вашингтона Киев никогда бы не посмел конфликтовать с Москвой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя нежелание президента Соединенных Штатов присутствовать на возможных переговорах президентов России и Украины.

«Трамп делает вид, что выступает исключительно в роли миротворца и к украинскому конфликту не имеет ровным счетом никакого отношения. Ему крайне выгодно сейчас полностью переложить ответственность на Европу, самоустраниться и изображать, что приложил руку к примирению. Хочется ведь и в самом деле получить за это Нобелевскую премию, которая уже есть у его вечного конкурента [экс-президента США Барака] Обамы. Только всем нам отлично известно, что без вмешательства Вашингтона Киев никогда бы не посмел конфликтовать с Москвой, а без американского оружия, которое, к слову, массово начали поставлять как раз в первый президентский срок Трампа, просто физически не смог бы этого сделать. Поэтому и на переговоры [президент РФ] Владимир Путин едет с Дональдом Трампом — без устранения ключевых противоречий между Россией и США урегулирование невозможно. А вот с [президентом Украины Владимиром] Зеленским есть смысл встречаться, только если тот подпишет уже какие-то заранее подготовленные документы», — сказал Журавлев.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть», — сказал глава Белого дома.

