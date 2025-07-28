Подполковник армии США заявил об иррациональном поведении Трампа

У президента США Дональда Трампа могут быть когнитивные нарушения. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на Youtube, комментируя заявление главы Белого дома об ультиматуме России.

Он заявил, что Трамп уже должен знать ответ президента РФ Владимира Путина, так как российский президент говорил ему это во время каждого разговора.

«Я не пытаюсь никого оскорбить или унизить, но я думаю, что следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение», — сказал Дэвис, отметив, что риторика американского лидера «не похожа на связное изложение мысли».

По его словам, из опубликованного после разговора двух лидеров 3 июля заявления Кремля следует, что Путин не соглашался на прекращение боевых действий, пока не добьется устранения первопричин конфликта.

Он добавил, что в данный момент противоречий между РФ и Украиной становится только больше, а значит Трамп вряд ли сможет быстро урегулировать конфликт, не выполнив условия Кремля.

28 июля президент США заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине. В связи с чем он захотел сократить срок в 50 дней, установленный для РФ для прекращения боевых действий. Новый дедлайн составит 10-12 дней.

Ранее в Совфеде объяснили, зачем Трамп вновь угрожает России.