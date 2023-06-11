Самый неуловимый террорист и гений-математик. Унабомбера нашли мертвым

Гениальный математик, доцент Калифорнийского университета в Беркли внезапно бросает карьеру ученого и поселяется в маленькой хижине в лесу. В течение следующих двадцати лет он будет рассылать взрывные устройства по почте, убивая невинных людей, а ФБР так и не сможет за все эти годы выйти на след преступника. Арестуют его только после наводки родственников. 10 июня террорист, отбывавший пожизненный срок в тюрьме Северной Каролины, умер. Подробнее о человеке, из-за которого американцы боялись получать утреннюю почту, — в материале «Газеты.Ru».

Террорист Теодор Качинский по прозвищу Унабомбер умер в тюремном медцентре в Батнере, штат Северная Каролина, сообщает Associated Press со ссылкой представителя федерального бюро тюрем Кристи Бреширс.

Утром заключенного нашли лежащим без сознания в камере, реанимационные действия оказались безуспешными. Качинскому был 81 год.

Ранее он отбывал пожизненное заключение в федеральной тюрьме строгого режима в Колорадо, но пару лет назад из-за ухудшения состояния здоровья был переведен в Бартнер. Диагнозы тогда обнародованы не были.

«Твой брат террорист»

Преступника не могли вычислить и поймать почти два десятилетия. В период с 1978 по 1995 год Качинский заложил или отправил по почте 16 бомб, в результате которых три человека погибли (владелец конторы по аренде компьютеров Хью Скраттон, директор по рекламе Томас Моссер и президент Калифорнийской лесной ассоциации Гилберт Мюррей) и два десятка получили ранения, у большинства из них были травмы кистей рук. Американцы стали бояться получать утреннюю почту.

Главными целями Качинского были университеты и авиалинии. Прозвище Унабомбер (Unabomber) в прессе он получил в результате сложения букв UN (University) и А (Airlines) со словом bomber.

Незадолго до ареста террорист потребовал, чтобы газеты опубликовали написанный им манифест под названием «Индустриальное общество и его будущее», заявив, что в противном случае «убийства будут продолжаться». В документе он критиковал зависимость людей от современных технологий.

Увидев напечатанный текст, невестка Качинского, Линда Патрик, по ее словам, «узнала идеи», которыми тот делился с ее мужем, Дэвидом Качинским. «Возможно, твой брат террорист», — сказал она. Супруги обратились в ФБР. В машине и дома у Качинского нашли бомбу, компоненты взрывных устройств и толстую подшивку газетных публикаций об изготовлении бомб и о преступлениях Унабомбера.

В 1998 году Качинский признал себя виновным в обмен на пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Его адвокаты пытались настаивать на невменяемости подзащитного, но преступник категорически отверг идею о том, что его будут считать психически больным. Несмотря на угрозу смертной казни, он уволил юристов и пытался сам представлять свои интересы в суде.

Спустя 15 лет цитаты из «Индустриального общества» нашли в манифесте норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика, организовавшего взрыв в центре Осло и нападение на молодёжный лагерь на острове Утейа.

Странный математик

Качинский поступил в Гарвард в 16 лет, в 1964-м стал магистром математики, а в 1967-м – доктором философии, защитив диссертацию в Мичиганском университете. К 25 годам он уже был доцентом Калифорнийского университета в Беркли. Позже там очень высоко отзывались о его способностях, характеризуя как математического гения. В то же время сокурсники и коллеги отмечали, что у Качинского никогда не было друзей и романтических отношений.

Затем Качинский купил участок земли в Монтане и стал вести отшельнический образ жизни.

С 1970-х он жил в хижине из фанеры размером примерно три на четыре метра, отказался от водопроводной воды, читал при свете самодельных свечей, перестал подавать федеральные налоговые декларации и питался кроликами, пишет The New York Times. Место его проживания было настолько отдаленным от цивилизации, что сотрудники ФБР, начавшие слежку за террористом, спустя пару недель «увидели, как пума убила оленя».

Для анархистов и части леворадикалов Унабомбер стал культовой фигурой. Уже находясь в тюрьме, он поддерживал почтовую переписку с тысячами людей — журналистами, студентами и убежденными сторонниками. Его личные дневники были проданы на онлайн-аукционе за $40 тысяч. Средства перевели в фонд жертв, пострадавших от рук террориста.

Канал Discovery в 2017 году выпустил сериал «Охота на Унабомбера». Режиссер — Грег Яйтанс. Роль поймавшего Теда Качинского агента Джима Фитцджеральда исполнил Сэм Уортингтон, а самого идейного маньяка сыграл мало узнаваемый Пол Беттани.