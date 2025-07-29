Американист раскрыл, к чему приведут проблемы Трампа со здоровьем

Политолог Дудаков: в США будет тренд на молодых политиков из-за Трампа и Байдена

Президент США Дональд Трамп возрастной политик, поэтому внимание СМИ приковано к его здоровью. Учитывая, что последние два американских лидера преклонного возраста, то к 2028 году в Штатах будет «тренд на молодых политиков». Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков.

«Конечно, на фоне предыдущего президента Джо Байдена, который постоянно падал и еле говорил, Трамп смотрится как апофеоз здоровья. Однако у него действительно есть определенные проблемы. Очевидно, что он чаще оговаривается на публике, чем это было в 2016 году или в 2020 году, и выступает уже несколько хуже, чем было тогда. Эффект старения президентов приведет к тому, что на выборах 2028 года обе партии будут выдвигать своими кандидатами кого-то гораздо моложе», — сказал политолог.

Он считает, что у Республиканской партии очевидным фаворитом выступает нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Среди возможных кандидатов Демократической партии Дудаков назвал бывшего министра транспорта Пита Буттиджа, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и губернатора Мэриленда Уэса Мура.

«При этом я уверен, что сейчас демократы будут использовать все проблемы со здоровьем Трампа против него, как это делали республиканцы во времена президентства Джо Байдена», — заключил Дудаков.

28 июля британская газета Independent отметила, что рука президента США во время его поездки в Шотландию для переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен была покрыта консилером.

До этого в Белом доме сообщили, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский сенатор назвал причину ухудшения здоровья Трампа.