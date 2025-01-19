Маск призвал Европу измениться или встретить свой конец

Илон Маск: пессимизм приведет Европу к концу, ей нужны перемены

Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск призвал Европу измениться, чтобы не встретить свой конец. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.

«У многих людей в Европе либо нет надежды на будущее, либо они считают Европу «плохой»... Повсеместный пессимизм», — описал ситуацию Маск.

До этого Маск опубликовал на своей странице лозунг лидера немецких ультраправых из «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель «Сделаем Европу снова великой».

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики Евросоюза и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежное организация партии была признана в Германии экстремистской.

Ранее Илон Маск стал вторым в списке угроз для демократии в Германии.