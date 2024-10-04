Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск поддержал Орбана в том, что миграция «разорвет Евросоюз на части»

Маск согласился с позицией Орбана по проблемам миграции в Евросоюзе

close
Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер, инженер Илон Маск в социальной сети Х (бывший Twitter) поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что вызванные миграцией конфликты могут «разорвать Евросоюз на части».

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X привел слова Орбана, подчеркнувшего, что Евросоюз «зайдет в тупик», если Брюссель не предпримет каких-либо действий против миграции. По мнению премьер-министра, Евросоюз должен отклонить промигрантскую политику и начать защищать границы.

«Если он этого не сделает, то мы боимся не экономического коллапса. А того, что вызванные миграцией конфликты разорвут Евросоюз на части», — отмечается в публикации.

В комментариях Маск согласился с этой позицией.

«Точно», — написал миллиардер.

Накануне Маск положительно оценил предложение Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, где находится штаб-квартира Евросоюза. Он назвал инициативу венгерского премьер-министра «хорошей идеей».

Ранее Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами