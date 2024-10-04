Маск поддержал Орбана в том, что миграция «разорвет Евросоюз на части»

Американский предприниматель и миллиардер, инженер Илон Маск в социальной сети Х (бывший Twitter) поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что вызванные миграцией конфликты могут «разорвать Евросоюз на части».

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X привел слова Орбана, подчеркнувшего, что Евросоюз «зайдет в тупик», если Брюссель не предпримет каких-либо действий против миграции. По мнению премьер-министра, Евросоюз должен отклонить промигрантскую политику и начать защищать границы.

«Если он этого не сделает, то мы боимся не экономического коллапса. А того, что вызванные миграцией конфликты разорвут Евросоюз на части», — отмечается в публикации.

В комментариях Маск согласился с этой позицией.

«Точно», — написал миллиардер.

Накануне Маск положительно оценил предложение Орбана об отправке нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, где находится штаб-квартира Евросоюза. Он назвал инициативу венгерского премьер-министра «хорошей идеей».

Ранее Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца.