Вэнс заявил, что ЕС придется терпеть Маска, как американцы терпели Грету Тунберг

Раз Соединенным Штатам приходилось терпеть сообщения про шведскую экоактивистку Грету Тунберг, то Евросоюзу придется смириться с постами американского миллиардера Илона Маска, заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его цитирует РИА Новости.

«Не все граждане наших стран считают себя обученными животными, которых не надо спрашивать. Если США смогли пережить 10 лет сообщений про Грету Тунберг, вы потерпите пару месяцев постов Илона Маска», — сказал политик.

Он подчеркнул, что демократия — это проявление голосов граждан, которые «нельзя заглушить».

В декабре Илон Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера «на место».

Шольц говорил, что взбешен словами Маска.

Ранее сообщалось, что испортились отношения между Маском и Макроном.