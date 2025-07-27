Российские военнослужащие планируют масштабное наступление в зоне СВО. Уже сейчас, по сообщениям военкоров, ВС России наступают сразу по трем направлениям – на Покровск и Мирноград в ДНР, на Степногорск в Запорожье и на Купянск в Харьковской области. Кроме того, бои идут в районе бывшей турбазы «Уголек» на Лиманском направлении.

Военнослужащие 103-го полка Вооруженных сил России продолжают наступление на Константиновском направлении в ДНР. Кроме того, бойцы активно продвигаются в сторону указанного населенного пункта, методично уничтожая технику и живую силу противника. Российские беспилотники нанесли точечный удар по пункту временной дислокации бойцов, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» писал

Как уточняет Telegram-канал «Канал визионера», российские войска наступают сразу по трем направлениям – на Покровск и Мирноград в ДНР, на Степногорск в Запорожье и на Купянск в Харьковской области.

«Началось, судя по всему, давно ожидаемое решительное летнее наступление российских войск на Украине», – пишет «Канал визионера».

Украинский военнослужащий с позывным «Мучной» сообщает, что в районе бывшей турбазы «Уголек» на Лиманском направлении идут бои, однако российские военнослужащие полностью этот участок пока не контролирует.

Вместе с тем, ранее агентство Reuters со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщало, что российская армия в июле или августе может начать крупномасштабное наступление в зоне проведения специальной военной операции. При этом не исключено и участие северокорейских бойцов.

Сближение с Пхеньяном

27 июля Россия запустила прямые пассажирские рейсы из Москвы в столицу Северной Кореи Пхеньян. Как отмечает Reuters, два бывших союзника по коммунистическому блоку таким образом «стремятся улучшить отношения».

«Запуск регулярных авиарейсов между столицами впервые с середины 1990-х годов последовал за возобновлением в июне пассажирского железнодорожного сообщения Москва-Пхеньян, такая поездка занимает 10 дней», – указывает агентство.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня заявил, что страна одержит победу в «антиимпериалистической, антиамериканской» битве. Такое заявление он сделал в годовщину перемирия в Корейской войне.

Ким Чен Ын заверил, что КНДР «непременно добьются великого дела построения богатой страны с сильной армией и станут почетными победителями в антиимпериалистической, антиамериканской борьбе», передает государственное информационное агентство KCNA.

СМИ сообщили, что КНДР закрыла элитный курорт после визита Лаврова. Что говорят в МИД РФ? Агентство Bloomberg сообщило, что новый пляжный курорт «Вонсан-Кальма» в Северной Корее, рассчитанный... 18 июля 16:22

За несколько недель до этого в Северной Корее побывал с официальным визитом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. В ходе встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане он заявил, что участие военнослужащих Северной Кореи в освобождении Курской области — это прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как «непобедимое братство».

Лавров подчеркнул, что военнослужащие Корейской народной армии вместе с российскими военнослужащими «приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов».

В тот же день Лаврова лично принял лидер страны Ким Чен Ын. На опубликованной фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

В МИД России отметили, что особое внимание в ходе переговоров было уделено взаимовыгодному практическому сотрудничеству с упором на реализацию ранее установленных договоренностей. Представители стран пришли к выводу, что причиной роста напряженности является увеличение военной активности со стороны США и их союзников.