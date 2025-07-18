СМИ сообщили, что КНДР закрыла элитный курорт после визита Лаврова. Что говорят в МИД РФ?

Ким Чен Ын с дочерью Чжу Э во время церемонии открытия туристической зоны «Вонсан-Кальма» на побережье КНДР

Агентство Bloomberg сообщило, что новый пляжный курорт «Вонсан-Кальма» в Северной Корее, рассчитанный на российских туристов, закрыли для туристов после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Издание не назвало причины, но привело слова аналитиков о необходимости доработать проект туристической зоны. В российском МИД назвали публикацию «классической ложью» и связали ее с «озлобленностью» американских элит. Что известно о курорте и его работе — в материале «Газеты.Ru».

Северная Корея перестала пускать иностранцев на новый пляжный курорт «Вонсан-Кальма», специально рассчитанный на туристов из России, сообщило агентство Bloomberg. Это произошло через несколько дней после посещения Вонсана главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Национальное управление по туризму Северной Кореи сообщило, что прибрежная туристическая зона «Вонсан-Кальма», которая начала работу в этом месяце, временно не принимает иностранных гостей», — говорится в публикации.

Конкретные причины не были названы. Аналитики считают, что проект туристической зоны нуждается в доработке.

«Курорт, безусловно, открыт, но еще не достроен», — цитирует Bloomberg программу 38 North в американском Центре Стимсона.

Ее авторы проанализировали спутниковые снимки и выяснили, что одно из самых больших зданий, отель рядом с гостиницей Kalmaegi, вероятно, не используется. Они обратили внимание, что рядом было малолюдно, а бассейн на крыше отеля не заполнен водой.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью информацию о закрытии пляжного курорта в Вонсане после визита Лаврова.

«Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова. Классическая ложь, грубый фейк», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Захарова допустила, что появление такой публикации вызвано «банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась».

Чем известен «Вонсан-Кальма»? Курортный город принял первых посетителей 1 июля. Его площадь составляет 2,5 квадратных километра. В туристической зоне расположены 54 отеля, рестораны, СПА и развлекательные центры.



Преимуществом «Вонсан-Кальмы» называют чистые пляжи, их протяженность составляет 4 км. Кроме того, с пляжа открывается вид на полигон для испытания баллистических ракет.

«Российские туристы будут стремиться сюда»

Глава российского внешнеполитического ведомства посетил Вонсан на прошлой неделе. На встрече с коллегой Цой Сон Хи Лавров заверил, что Москва поспособствует увеличению туристических потоков из России на курорт «Вонсан-Кальма», пишет ТАСС.

«Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия, включая авиасообщение», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что новый курорт представляет собой «очень хороший туристический объект». Политик обратил внимание, что Северная Корея заинтересована в том, чтобы «на замечательном курорте Вонсан и на других курортах КНДР было побольше россиян».

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Захарова в эфире радио Sputnik назвала курорт «фантастическим». Официальный представитель МИД России рассказала, что в Вонсане есть своя специфика , но «она полностью укладывается в то, что является мировой туристической индустрией».

«Есть только маленький нюанс. Все это находится в идеальном состоянии. Это объяснимо в том числе, потому что курорт только что открылся. Мы буквально были первыми иностранцами», — поделилась она.

Для российских туристов путевка на новый курорт в КНДР на 8 дней обойдется в среднем в 150 тыс. рублей с человека , рассказала руководитель туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина. При этом посетить КНДР самостоятельно не получится — визиты в страну разрешены только в составе организованных туристических групп.

Россиянка, посетившая курорт в Вонсане одной из первых, рассказала «Газете.Ru», что туристам не разрешали общаться с местными жителями.

«Мы в прошлом году (в другом северокорейском городе, — прим. ред.) свободно общались с корейскими товарищами — вместе с ними играли на пляже в волейбол, песочные замки строили, так как я была с внучкой. А здесь такого не было, было ограничение при общении» — рассказала она.

Она также рассказала, что когда группа туристов только приехала, «там вообще пусто было»: «Все мои друзья писали: «А где же люди?» Мы были как на необитаемом острове, это очень сильно удивляло».

«У них отличные пляжи»

Президент США Дональд Трамп во время своего первого саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году предлагал построить курорт в Северной Корее в обмен на обещание Пхеньяна провести денуклеаризацию, пишет Bloomberg.

«У них отличные пляжи. Вы видите это всякий раз, когда они стреляют из пушек в океан, верно? Я сказал: «Парень, посмотри на этот вид. Разве это не отличный кондоминиум?» — говорил глава Белого дома.

Два лидера встречались лично трижды, но переговоры не убедили Пхеньян замедлить разработку своей ядерной программы. В итоге Северная Корея «действительно построила прибрежную туристическую зону «Вонсан-Кальма» на востоке страны, без какой-либо помощи со стороны Трампа», добавило агентство.