Стало известно о масштабном наступлении ВС РФ на фронте

Российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям фронта в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Канал визионера».

«Началось, судя по всему, давно ожидаемое решительное летнее наступление российских войск на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска начали продвигаться сразу по нескольким направлениям — Покровск и Мирноград в ДНР, Степногорск в Запорожье и Купянск в Харьковской области.

До этого российские войска уничтожили командира полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ на Сумском направлении, сообщило агентство ТАСС. По данным агентства, командир ВСУ был уничтожен в районе Алексеевки.

25 июля в Минобороны отметили, что взятие Новоэкономического имеет важное значение для развития наступления. По данным оборонного ведомства, населенный пункт находится недалеко от ключевых транспортных артерий. Если ВС РФ возьмут под контроль эти трассы, то российские войска смогут перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ.

Ранее Зеленский назвал самое сложное для армии страны направление фронта.