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Ким Чен Ын принял Лаврова в КНДР

МИД: Лавров был принят Ким Чен Ыном в рамках визита в КНДР
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Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом говорится в Telegram-канале МИД РФ.

В публикации отмечается, что встреча прошла в городе Вонсан. На опубликованной фотографии глава российского МИД широко улыбается и пожимает руку северокорейскому лидеру.

До этого Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи заявил, что новый курорт в КНДР Вонсан может понравиться россиянам и завоевать популярность в РФ. По словам дипломата, Вонсан представляет собой «очень хороший туристический объект».

В настоящее время на курорте действуют ограничения, связанные с последствиями пандемии COVID-19, однако Лавров выразил надежду на то, что они скоро будут отменены.

Курортный комплекс «Вонсан-Кальма» специально рассчитан на туристов из России. Он расположен на полуострове Кальма в КНДР и был открыт в июне 2025 года.

Ранее Лавров анонсировал создание монумента в память о погибших за Курскую область бойцах КНДР.

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