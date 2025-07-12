Лавров охарактеризовал отношения России и КНДР как непобедимое братство

Участие военнослужащих Северной Кореи в освобождении Курской области — это прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как «непобедимое братство». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане.

«Во время первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта оценка получила подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области», — сказал он.

Лавров отметил, что военнослужащие Корейской народной армии вместе с российскими военнослужащими «приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов».

11 июля Сергей Лавров прибыл с визитом в КНДР. Борт главы МИД России приземлился в аэропорту Вонсана.

30 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял с рабочим визитом министра культуры РФ Ольгу Любимову. Приезд главы Минкульта РФ был приурочен к первой годовщине исторического корейско-российского саммита в Пхеньяне и заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.