Военнослужащие 103-го полка Вооруженных сил (ВС) России продолжают наступление на Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«103-й полк наступает к Константиновке, уничтожая позиции и пехоту врага», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВС РФ активно продвигаются в сторону указанного населенного пункта по территории ДНР, методично уничтожая технику и живую силу противника.

По информации военкоров, противник предпринял попытку закрепиться на своих позициях, но его быстро вычислили российские беспилотники, после чего нанесли точечный удар по пункту временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины.

До этого газета The New York Times писала, что ВС РФ близки к полному контролю над территорией Донецкой народной республики. Какой город является ключевым звеном в обороне Вооруженных сил Украины и действительно ли российские военнослужащие могут в скором времени занять всю территорию республики — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее военкор сообщил о начале битвы за Славянск.