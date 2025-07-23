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Зеленский заявил, что Россия влияет на борьбу с коррупцией на Украине

Зеленский пожаловался на влияние РФ на борьбу с коррупцией после протестов
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости избавиться от влияния РФ на борьбу с коррупцией на Украине после протестов из-за принятия закона об антикоррупционных органах. Обращение к гражданам политик разместил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было необходимо для их очистки от влияния извне. По словам украинского политика, на такое влияние якобы указывает то, что некоторые известные коррупционеры беспрепятственно живут в эмиграции, а российские структуры слишком легко получают доступ к необходимой информации на Украине.

«Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона», — подчеркнул он.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП.

Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.

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