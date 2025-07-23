Большую часть денег, которую получил от США на закупку вооружения официальный Киев, разворовали на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера на брифинге с журналистами.

» <...> буквально накануне мы слышали из Вашингтона заявления, в которых высказывалось сомнение о том, что каждый доллар из тех, которые были выделены при администрации (Джо) Байдена, был использован по назначению, то есть для закупки вооружений. Если говорить простым и емким русским языком, то, очевидно, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, разворовали, в стране много коррупции», — сказал Песков, комментируя антикоррупционные митинги на Украине.

По его словам, это были деньги не только американских налогоплательщиков, но и европейских в значительной степени. Песков также отметил, что тема коррупции очень «острая» для Украины.

» <...> все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств это внутренние дела Украины», — сказал пресс-секретарь президента России.

Что касается российско-украинских переговоров, то, по мнению Пескова, «легкой дороги не ожидается».

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, фактически отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств в стране: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позднее Владимир Зеленский заявил, что ограничение полномочий НАБУ и САП было необходимо для их очистки от влияния извне. Принятие этого закона в последствии спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее Песков обвинил Европу в трате «несметных денег» для продолжения войны.